Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 22 марта

В Национальном банке установили курсы валют на 22 марта 2025 года, субботу. Так, курс доллара, курс евро и курс российского рубля сохранены по отношению к курсам последнего рабочего дня недели.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В итоге на субботу, 22 марта, Национальный банк установил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1256 белорусского рубля, 1 евро — 3,3911 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6600 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, установленными на пятницу, 21 марта, курс доллара, курс евро и курс российского рубля в валютной корзине остались прежними.
Тем временем доплата за поведение на работе появилась в зарплатах некоторых белорусов.