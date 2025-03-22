Носовую часть танкера «Волгонефть-239» поднимут из воды в июне

Компания «Волгатранснефть» заключила контракт на удаление носовой части танкера «Волгонефть-239», затонувшей в 12 километрах от берега.
Работы планируется завершить в июне 2025 года, сообщил представитель судовладельца РИА Новости.
В рамках соглашения ведется разработка технической документации и выполнение необходимых работ. Из-за значительной удаленности от берега процесс требует больше времени. Представитель компании подчеркнул, что финансирование осуществляется полностью за счет собственных средств без привлечения государственных ресурсов.
Ранее у мыса Панагия уже была извлечена корма танкера с последующей откачкой и утилизацией нефтепродуктов и корпуса судна. Кроме того, при выполнении текущих работ предусмотрены дополнительные меры для обеспечения экологической безопасности.