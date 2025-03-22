Экономист Балынин: с 1 апреля увеличатся пенсии у двух категорий россиян

У двух категорий россиян с 1 апреля увеличатся пенсии, рассказал aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«С 1 апреля 2025 года на 14,75% увеличатся социальные пенсии. Средний размер социальной пенсии в 2025 году будет в районе 15,5 тысячи рублей», — отметил эксперт.
Кроме того, по словам экономиста, более чем на 10 тысяч рублей вырастут пенсии граждан, которые отметили в марте 2025 года 80-летний юбилей.
«Это связано с тем, что, во-первых, произойдет удвоение фиксированной выплаты: вместо 8907,70 рублей им будет выплачено 17815,4 рубля. Во-вторых, важно отметить, что с 2025 года при достижении 80-летия страховая пенсия по старости увеличивается не только за счёт удвоения фиксированной выплаты, но и благодаря дополнительной надбавке в размере 1314 рублей», — сообщил Балынин.
Эксперт особо подчеркнул, что индексация социальной пенсии (как и других пенсий), удвоение фиксированной выплаты, и дополнительная надбавка назначаются автоматически, никаких заявлений подавать не нужно.
Ранее Балынин рассказал, у кого будут самые высокие зарплаты в 2025 году.