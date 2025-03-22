Экономист Балынин: с 1 апреля увеличатся пенсии у двух категорий россиян

«Это связано с тем, что, во-первых, произойдет удвоение фиксированной выплаты: вместо 8907,70 рублей им будет выплачено 17815,4 рубля. Во-вторых, важно отметить, что с 2025 года при достижении 80-летия страховая пенсия по старости увеличивается не только за счёт удвоения фиксированной выплаты, но и благодаря дополнительной надбавке в размере 1314 рублей», — сообщил Балынин.