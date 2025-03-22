За нарушение правил по обустройству мангала на даче грозит штраф до 15000

«Открытый огонь можно использовать только в яме глубиной не менее 30 см и диаметром не более 1 м, либо на площадке с прочно установленной металлической емкостью. Если используется железная бочка, расстояние можно сократить вдвое. Мангал или жаровню можно устанавливать не ближе чем в 5 метрах от построек. При этом зона вокруг мангала должна быть очищена от горючих материалов в радиусе до 2 метров. За разведение костра в неположенном месте или с нарушением правил пожарной безопасности гражданам грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. При установлении особого противопожарного режима сумма штрафов возрастает до 10−20 тысяч рублей», — объяснила сенатор.