NASA может закрыть офис в Вашингтоне и передать полномочия штатам

Эксперты предупреждают о возможных негативных последствиях. Лоббист космической отрасли Том Каллиган подчеркнул, что главной проблемой для NASA может стать утрата координации действий. Бывший высокопоставленный сотрудник агентства Дэн Дамбахер отметил, что вынос ключевых функций за пределы Вашингтона замедлит и усложнит коммуникацию, что негативно скажется на международном сотрудничестве, в значительной степени завязанном на взаимодействии через местные посольства.