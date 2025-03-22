NASA может закрыть офис в Вашингтоне и передать полномочия штатам

NASA рассматривает вариант закрытия своей штаб-квартиры в Вашингтоне с последующим перераспределением ключевых функций между различными штатами, сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.
По данным издания, это решение соответствует стратегии администрации президента США, направленной на сокращение федеральных расходов. В случае реализации плана под угрозой могут оказаться до 2,5 тысячи рабочих мест, а также функции управления космическими исследованиями и научными миссиями.
Эксперты предупреждают о возможных негативных последствиях. Лоббист космической отрасли Том Каллиган подчеркнул, что главной проблемой для NASA может стать утрата координации действий. Бывший высокопоставленный сотрудник агентства Дэн Дамбахер отметил, что вынос ключевых функций за пределы Вашингтона замедлит и усложнит коммуникацию, что негативно скажется на международном сотрудничестве, в значительной степени завязанном на взаимодействии через местные посольства.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что через 20−30 лет SpaceX планирует создать на Марсе автономную цивилизацию.