Эксперт Бондарь рассказал, когда можно не оплачивать долги по коммуналке

Долги по коммунальным платежам можно не оплачивать при соблюдении определенных условий. Подробнее об этом aif.ru рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Чаще всего такая возможность возникает в двух случаях — при банкротстве и применении сроков исковой давности. Судебное банкротство подходит в случаях, когда долги (и не только за ЖКУ) превышают полмиллиона рублей и человек не может погасить их в течение трех месяцев.
«Такая процедура позволяет заморозить рост долгов, сохранить единственное жильё и завершить взыскание без последствий, кроме ограничений на кредитование. Для менее масштабных ситуаций предусмотрено внесудебное банкротство, доступное через МФЦ, — при долгах от 25 тысяч до 1 миллиона рублей и при условии, что у должника нет дохода, имущества и активных исполнительных производств. Этот способ позволяет избавиться от долгов без суда и бесплатно», — пояснил Бондарь.
Также можно направить ходатайство о пропуске срока исковой давности, если начисления по ЖКУ произведены более трех лет назад. Но в этом случае нужно учесть ряд нюансов.
«Должник не должен признавать долг, в том числе частичной оплатой, и суд учтёт срок давности только при наличии соответствующего заявления. Кроме того, исполнительное производство может завершиться без взыскания, если у должника нет ни доходов, ни имущества — в этом случае производство закрывается по инициативе судебного пристава», — отметил эксперт.
Кроме того, после смерти собственника долги также могут исчезнуть, если наследники откажутся от имущества или если недвижимость станет выморочной (перешедшей в собственность государства — прим. ред.).
При проживании в социальном жилье при отсутствии дохода есть возможность переложить обязательства на муниципалитет.
«В системе долгов по ЖКУ есть лазейки, но они требуют либо юридической грамотности, либо своевременного обращения за правовой помощью. Закон не избавляет от долга автоматически — должник должен сам инициировать и обосновывать освобождение», — резюмировал Бондарь.
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