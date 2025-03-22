Эксперт Бондарь рассказал, когда можно не оплачивать долги по коммуналке

«Такая процедура позволяет заморозить рост долгов, сохранить единственное жильё и завершить взыскание без последствий, кроме ограничений на кредитование. Для менее масштабных ситуаций предусмотрено внесудебное банкротство, доступное через МФЦ, — при долгах от 25 тысяч до 1 миллиона рублей и при условии, что у должника нет дохода, имущества и активных исполнительных производств. Этот способ позволяет избавиться от долгов без суда и бесплатно», — пояснил Бондарь.