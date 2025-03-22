Эксперт рассказал, что может помешать устроиться на новую работу после сокращения

В России после сокращения работник может столкнуться с рядом юридических нюансов, которые важно учитывать, прежде чем искать новую работу. Об этом KP.RU рассказал член Ассоциации юристов России Никита Тарновский.
— Нужно смотреть договоры о неконкуренции, которые вы подписывали. Может, вам просто нельзя будет работать где-то или кем-то на протяжении определенного времени. Например, государственному таможенному инспектору еще три года запрещают работать в частном таможенном брокере, — пояснил эксперт.
Такие ограничения могут варьироваться в зависимости от должности и условий контракта, что делает ситуацию индивидуальной для каждого случая.
Кроме того, в случае увольнения работник может задаться вопросом, можно ли получить уведомление о сокращении по электронной почте. Юрист уточнил, что это возможно, если такой способ уведомления прописан в трудовом договоре. Однако даже в этом случае для завершения процесса нужно будет подписать соответствующие документы, и работник имеет право отказаться от подписания.