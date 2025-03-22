Эксперт рассказал, что может помешать устроиться на новую работу после сокращения

Кроме того, в случае увольнения работник может задаться вопросом, можно ли получить уведомление о сокращении по электронной почте. Юрист уточнил, что это возможно, если такой способ уведомления прописан в трудовом договоре. Однако даже в этом случае для завершения процесса нужно будет подписать соответствующие документы, и работник имеет право отказаться от подписания.