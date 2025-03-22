Россиянам рассказали, как получить пенсионные баллы, не работая

Россиянам, которые не имеют официальной работы, не стоит впадать в отчаяние. Это не означает, что им не начислят пенсионные баллы. В стране существуют особые случаи, когда баллы засчитываются, даже если человек не трудоустроен.
— Помимо работы, баллы начисляют и за другую деятельность. Получить их можно за службу в армии по призыву, уход за инвалидом первой группы, за пожилым человеком старше 80 лет, за ребенком-инвалидом и другие, — рассказал экономический обозреватель KP.RU Евгений Беляков.
Так, пенсионные баллы можно еще получить за проживание с супругом-военнослужащим в месте, где не было работы, а также за проживание за границей с супругом-дипломатом или консульским работником. Кроме того, они начисляются за отпуск по уходу за первым, вторым, третьим и последующими детьми до полутора лет, а также за период участия в спецоперации.
Также существует возможность докупить недостающие баллы, если их не хватает для выхода на страховую пенсию. Закон об этом приняли еще лет 10 назад. С тех пор меняется только стоимость балла.
Стоимость одного балла считается по формуле: МРОТ умножить на 12 месяцев и на 22%, напоминает Евгений Беляков. В этом, 2025 году один пенсионный балл стоит 59 241 рубль и 60 копеек. Стоит учесть, что официально трудоустроенные россияне не могут докупать баллы, но им это и не нужно.