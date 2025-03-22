Россиянам рассказали, как получить пенсионные баллы, не работая

Так, пенсионные баллы можно еще получить за проживание с супругом-военнослужащим в месте, где не было работы, а также за проживание за границей с супругом-дипломатом или консульским работником. Кроме того, они начисляются за отпуск по уходу за первым, вторым, третьим и последующими детьми до полутора лет, а также за период участия в спецоперации.