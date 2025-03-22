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Мэрия Омска изымает землю под аварийным домом в Старом Кировске

Администрация Омска приняла решение изъять в муниципальную собственность земельный участок под аварийным домом № 3 по улице Стройплощадка-111.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Согласно документу, к городской казне отойдет участок площадью 552 кв. м с видом разрешенного использования под малоэтажную многоквартирную застройку. При этом сети холодного водоснабжения и теплоснабжения, находящиеся в границах участка, останутся в частной собственности.

Двухэтажный дом признали аварийным еще в 2023 году. Износ порядка 76%, что делает проживание в нем опасным для людей. Расселить дом планируют до 2030 года, но прокуратура добивается того, чтобы расселение состоялось как можно быстрее.