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Сергей Кравчук: уровень безработицы достиг рекордно низкого значения в Хабаровске

Мэр столицы Хабаровского края заявил, что уровень безработицы снизился и уже в начале года достиг рекордного значения — 0,11%, сообщает пресс-служба администрации города.

Источник: Freepik

Как отметил Сергей Кравчук в беседе с депутатами городской думы, промышленная и рекреационная сферы укрепились и показывают хороший результат. За прошлый год индекс производства составил 104%, обороты розничной торговли стали больше на 17%, а крупных и средних организаций — на 10%.

Этому поспособствовало появление инвестиционных проектов, среди которых финансовый центр «Хабаровск-сити» и развитие горнолыжного комплекса «Хехцир». Экономика города возросла и за счет малого и среднего предпринимательства, включающего в себя около 34,7 тысяч субъектов.