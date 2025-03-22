Сергей Кравчук: уровень безработицы достиг рекордно низкого значения в Хабаровске

Как отметил Сергей Кравчук в беседе с депутатами городской думы, промышленная и рекреационная сферы укрепились и показывают хороший результат. За прошлый год индекс производства составил 104%, обороты розничной торговли стали больше на 17%, а крупных и средних организаций — на 10%.
Этому поспособствовало появление инвестиционных проектов, среди которых финансовый центр «Хабаровск-сити» и развитие горнолыжного комплекса «Хехцир». Экономика города возросла и за счет малого и среднего предпринимательства, включающего в себя около 34,7 тысяч субъектов.