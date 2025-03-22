Перечень социально значимых биржевых товаров утвердили в Казахстане

«Утвердить прилагаемый перечень социально значимых биржевых товаров согласно приложению к настоящему приказу», — говорится в приказе министерства торговли и интеграции.
В перечень вошли:
- уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля;
- лигнит или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата;
- автомобильный бензин с октановым числом 92 или более (по исследовательскому методу);
- автомобильный бензин с октановым числом 95 или более, но менее 98 (по исследовательскому методу);
- автомобильный бензин с октановым числом 98 или более (по исследовательскому методу);
- топливо для реактивных двигателей;
- дизельное топливо летнее;
- дизельное топливо зимнее;
- дизельное топливо арктическое;
- дизельное топливо межсезонное;
- дизельное топливо прочее;
- сахар.
Приказ от 12 марта вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.