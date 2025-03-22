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Перечень социально значимых биржевых товаров утвердили в Казахстане

Астана. 22 марта. КазТАГ — Перечень социально значимых биржевых товаров утвердили в Казахстане, передает корреспондент агентства.

Источник: freepik

«Утвердить прилагаемый перечень социально значимых биржевых товаров согласно приложению к настоящему приказу», — говорится в приказе министерства торговли и интеграции.

В перечень вошли:

  • уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля;
  • лигнит или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата;
  • автомобильный бензин с октановым числом 92 или более (по исследовательскому методу);
  • автомобильный бензин с октановым числом 95 или более, но менее 98 (по исследовательскому методу);
  • автомобильный бензин с октановым числом 98 или более (по исследовательскому методу);
  • топливо для реактивных двигателей;
  • дизельное топливо летнее;
  • дизельное топливо зимнее;
  • дизельное топливо арктическое;
  • дизельное топливо межсезонное;
  • дизельное топливо прочее;
  • сахар.

Приказ от 12 марта вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.