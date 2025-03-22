Лимит выплат по европротоколу увеличен в Беларуси

Как отметили в Главном управлении ГАИ МВД, данный документ вступит в силу 23 апреля.
В соответствии с ним увеличен лимит страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ до 150 базовых величин (6,3 тысячи рублей).
Пока лимит по европротоколу составляет 800 евро. Среди плюсов оформления этого документа при ДТП- быстрота и удобство. Его заполняют водители самостоятельно, то есть не требуется ожидать приезда инспеrторов ГАИ.
При этом страховщик выплачивает потерпевшему страховое возмещение на основании европротокола, виновник аварии в свою очередь не привлекается к административной ответственности за ее совершение.
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В МВД подчеркнули, что консультацию относительно порядка и условий оформления подобного ДТП и заполнению бланка европротокола можно получить в круглосуточном колл-центре (номер — 140).