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Лимит выплат по европротоколу увеличен в Беларуси

МИНСК, 22 мар — Sputnik. Опубликован указ «О страховании», которым в Беларуси увеличивается лимит выплат по европротоколу, текст документа был размещен на Национальном правовом интернет-портале в субботу.

Источник: Sputnik.by

Как отметили в Главном управлении ГАИ МВД, данный документ вступит в силу 23 апреля.

В соответствии с ним увеличен лимит страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ до 150 базовых величин (6,3 тысячи рублей).

говорится в сообщении

Пока лимит по европротоколу составляет 800 евро. Среди плюсов оформления этого документа при ДТП- быстрота и удобство. Его заполняют водители самостоятельно, то есть не требуется ожидать приезда инспеrторов ГАИ.

При этом страховщик выплачивает потерпевшему страховое возмещение на основании европротокола, виновник аварии в свою очередь не привлекается к административной ответственности за ее совершение.

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В МВД подчеркнули, что консультацию относительно порядка и условий оформления подобного ДТП и заполнению бланка европротокола можно получить в круглосуточном колл-центре (номер — 140).