Названы дороги Омска и области для ремонта по нацпроекту в 2025 году

В Омской области в 2025 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние автодороги регионального и местного значения общей протяженностью свыше 170 км.
Как отметили в субботу, 22 марта 2025 года, в пресс-службе облправительства, работы запланированы на объектах, имеющих важное транспортное значение. Ориентировочно работы стартуют в мае — с наступлением подходящей погоды.
В Омске предусмотрен ремонт дорог по улицам 7-я Северная, Герцена, Воровского, Заозерная. А к 2026 году будет обновлена одна из центральных улиц в городе — улица Ленина.
В 2025 году году будет продолжен ремонт региональных дорог Тара — Усть-Ишим, Омск — Одесское — граница Республики Казахстан, Сыропятское — Кормиловка — Калачинск, Называевск — Исилькуль, Крутинка — Называевск, Горьковское — Калачинск — Оконешниково, Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области, Омск — Муромцево — Седельниково, Таврическое — Луговое — «Тихвинка — Новоуральский — Пристанское», Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка, Омск — Русская Поляна, Павлоградка — Южное, Андреевка — ДОЛ «Березовая роща» и Бекишево — Нагибино — Кутырлы.
На трассах планируется не только обновление дорожного полотна, но и комплексное обновление элементов обустройства дорог: установка новых дорожных знаков, ограждений, нанесение разметки, обустройство остановочных пунктов общественного транспорта.
Работы финансируются из федерального и регионального бюджетов. Контроль за ходом работ и качеством их выполнения находится на личном контроле губернатора Омской области Виталия Хоценко, добавили в облправительстве.