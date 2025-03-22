Градостроительный совет Омска одобрил три крупных проекта развития городской инфраструктуры

В жилом районе «Амурский» будет построен новый микрорайон, включающий четыре 11-этажных дома и один 17-этажный. Всего планируется возвести 886 квартир: больше половины из них будут однокомнатными, 230 двушек и 156 трехкомнатных. Застройщик — компания «Северное». В том же районе планируют строительство садика на 310 мест. Проект здания также уже утвержден.