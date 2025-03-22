Градостроительный совет Омска одобрил три крупных проекта развития городской инфраструктуры

В микрорайоне «Зеленый сад», который расположен на улице 21-я Амурская, планируется возведение четырех жилых домов и детского сада на 210 мест. Строительство ведется компанией «ЗСК № 1» в рамках договора о комплексном развитии территории. Завершить строительство всех запланированных объектов должны к концу 2028 года. Большая часть квартир в домах отойдет для переселенцев из ветхого жилья. Площадь квартир планируется от 36 до 110 квадратных метров.
В жилом районе «Амурский» будет построен новый микрорайон, включающий четыре 11-этажных дома и один 17-этажный. Всего планируется возвести 886 квартир: больше половины из них будут однокомнатными, 230 двушек и 156 трехкомнатных. Застройщик — компания «Северное». В том же районе планируют строительство садика на 310 мест. Проект здания также уже утвержден.
Особое внимание привлек проект современного спорткомплекса на улице Волгоградской от ООО «Спортивный комплекс “Титан”. Здание переменной этажности, от двух до четырех этажей, будет включать: подземный паркинг на 135 мест, бассейн с 5 дорожками, два ледовых поля размером 30×60 метров, фитнес-зону, спортивные залы для тенниса, баскетбола, волейбола и бадминтона.
Все представленные проекты получили одобрение градсовета при мэрии и будут направлены на рассмотрение на областной градостроительный совет.