Администрация Маслянино НСО купит жильё на 71,4 млн рублей

Администрация Маслянинского муниципального округа Новосибирской области намерена приобрести 12 квартир для предоставления гражданам по договору найма жилого помещения в рамках государственной программы Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области». Соответствующие контракты в субботу, 22 марта, размещены на сайте госзакупок.
Согласно документам, маслянинской администрации требуются:
одна квартира площадью 33 кв. м, пять квартир площадью 42 кв. м, четыре квартиры площадью 54 кв. м, одна квартира площадью 72 кв. м и ещё одна квартира площадью 108 кв. м.
Срок передачи жилых помещений, указанный во всех 12 контрактах: не позднее 5 ноября 2025 года.
Заявки от участников торгов принимают до 31 марта. Суммарная цена всех 12 контрактов — 71 406 333 рубля.
В качестве источника финансирования указан бюджет Маслянинского муниципального округа.
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