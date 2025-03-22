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Администрация Маслянино НСО купит жильё на 71,4 млн рублей

В субботу на сайте госзакупок опубликованы 12 контрактов.

Источник: Соцсети

Администрация Маслянинского муниципального округа Новосибирской области намерена приобрести 12 квартир для предоставления гражданам по договору найма жилого помещения в рамках государственной программы Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области». Соответствующие контракты в субботу, 22 марта, размещены на сайте госзакупок.

Согласно документам, маслянинской администрации требуются:

одна квартира площадью 33 кв. м, пять квартир площадью 42 кв. м, четыре квартиры площадью 54 кв. м, одна квартира площадью 72 кв. м и ещё одна квартира площадью 108 кв. м.

Срок передачи жилых помещений, указанный во всех 12 контрактах: не позднее 5 ноября 2025 года.

Заявки от участников торгов принимают до 31 марта. Суммарная цена всех 12 контрактов — 71 406 333 рубля.

В качестве источника финансирования указан бюджет Маслянинского муниципального округа.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что власти Барабинска НСО объяснили непереселение сироты из ветхого барака.