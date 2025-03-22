Какую помощь выплатят белорусам к 9 Мая в 2025 году

По 2,5 тыс. получат те, кто награжден орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также работавшие на военных объектах. Такая же сумма полагается тем, кто работал на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады.