Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какую помощь выплатят белорусам к 9 Мая в 2025 году

Правительство определило размеры материальной помощи ко Дню Победы. Об этом сообщает пресс-служба Совета Министров.

Источник: OL

Ежегодно ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны и некоторым категориям граждан в Беларуси выплачивается материальная помощь.

Как ранее анонсировали, в этом году на выплаты к 9 Мая выделят более 9 млн рублей.

Так, по 5 тыс. рублей выплатят инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также лицам, принимавшим участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года.

По 2,5 тыс. получат те, кто награжден орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также работавшие на военных объектах. Такая же сумма полагается тем, кто работал на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады.

Для иных категорий граждан, пострадавших от войны, предусмотрены выплаты по 1500 рублей. Это касается в том числе членов семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, бывших узников.

Постановление уже опубликовано на Национальном правовом портале и вступит в силу с 1 мая 2025 года.