Какую помощь выплатят белорусам к 9 Мая в 2025 году

Ежегодно ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны и некоторым категориям граждан в Беларуси выплачивается материальная помощь.
Как ранее анонсировали, в этом году на выплаты к 9 Мая выделят более 9 млн рублей.
Так, по 5 тыс. рублей выплатят инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также лицам, принимавшим участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года.
По 2,5 тыс. получат те, кто награжден орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также работавшие на военных объектах. Такая же сумма полагается тем, кто работал на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады.
Для иных категорий граждан, пострадавших от войны, предусмотрены выплаты по 1500 рублей. Это касается в том числе членов семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, бывших узников.
Постановление уже опубликовано на Национальном правовом портале и вступит в силу с 1 мая 2025 года.