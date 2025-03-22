Бывший пермский кинотеатр подорожал сразу на 100 млн рублей

Как свидетельствует объявление на сайте «Авито», актив свободного назначения общей площадью 6,58 тыс. кв. м оценили в 526,8 млн руб., или 80 тыс. руб. за 1 кв. м. В январе текущего года собственник поднимал цену на объект с 350 млн до 420 млн руб. Согласно объявлению, в помещениях на четвертом и пятом этажах возможна перепланировка, а также существует техническая возможность дополнительного панорамного остекления.