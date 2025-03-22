Новый глава Нацбанка озвучил главный приоритет для банковской системы Беларуси

Новый глава Национального банка Роман Головченко озвучил главный приоритет для банковской системы Беларуси, пишет БелТА.
Головченко допустил, что банковской системе следует усилить работу по ряду направлений. Он отметил, что одним из направлений является рост доли долгосрочных ресурсов в экономике, а также возрастание их роли в инвестиционных процессах.
Он добавил, что по указанной причине Национальным банком будет активизирована работа, связанная с увеличением стимулов для формирования долгосрочных сбережений:
— В приоритете — повышение доверия к национальной валюте и закрепление склонности населения к хранению и сбережению в белорусских рублях, — заявил председатель правления Нацбанка.
Также Головченко сообщил, что Национальный банк и далее продолжит оказывать содействие в выходе на внешние рынки, в установлении взаимоотношений с иностранными банками. Данная работа, уточнил он, будет существенно активизирована в ближайшее время.
Тем временем новый глава Нацбанка заявил, что в Беларуси нет признаков перегрева экономики.
Кстати, Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 22 марта.
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