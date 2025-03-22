Минтруда сказало, влияет ли дистанционная работа на стаж и пенсию в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве обратили внимание, что дистанционная работа не оказывает влияние на исчисления трудового стажа, а также начисления пенсии в Беларуси. Также Министерство труда пояснило, должен ли белорус на удаленке быть дома в рабочее время.
Ранее Минтруда сказало о дополнительной пенсии в Беларуси.
Кроме того, Минтруда сказало, могут ли уволить за прогул в Беларуси.
Вместе с тем в Беларуси увеличат лимит выплат по европротоколу с апреля 2025 года: «С 800 евро до 6300 рублей».