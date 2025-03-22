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Минтруда сказало, влияет ли дистанционная работа на стаж и пенсию в Беларуси

Минтруда Беларуси объяснило, влияет ли работа на дистанционке на пенсию и стаж.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда сказало, влияет ли дистанционная работа на стаж и пенсию в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве обратили внимание, что дистанционная работа не оказывает влияние на исчисления трудового стажа, а также начисления пенсии в Беларуси. Также Министерство труда пояснило, должен ли белорус на удаленке быть дома в рабочее время.

Ранее Минтруда сказало о дополнительной пенсии в Беларуси.

Кроме того, Минтруда сказало, могут ли уволить за прогул в Беларуси.

Вместе с тем в Беларуси увеличат лимит выплат по европротоколу с апреля 2025 года: «С 800 евро до 6300 рублей».