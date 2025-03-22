Смольный опубликовал проект планировки будущего кластера в Горской

Сейчас в городе ведут подготовку к строительству курорта в Горской: проектируют будущие дороги, которые свяжут курорт с транспортным каркасом города, согласовывают градостроительные планы на первые два земельных участка площадью 25,6 гектара и 9,6 гектара. Здесь построят школу яхтенного спорта и яхт-клуб.