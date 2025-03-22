Волгоградцы смогут оформить семейную ипотеку на вторичное жилье

Всего же в перечень населенных пунктов, где с 1 апреля 2025 года можно будет купить вторичное жилье в многоквартирных домах по программе «Семейная ипотека», как сообщает портал «Дом.рф», включили 901 город. Все дело в том, что в населенных пунктах, которые попали в этот список, практически полностью отсутствует строительство новых МКД или же их количество не превышает два.