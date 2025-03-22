Волгоградцы смогут оформить семейную ипотеку на вторичное жилье

Волгоградская область вошла в число регионов, где квартиру по программе льготной семейной ипотеки можно будет купить на рынке вторичного жилья. В частности, речь идет о таких городах, как Дубовка, Жирновск, Калач-на-Дону, Петров Вал, Котельниково, Котово, Ленинск, Николаевск, Палласовка, Новоаннинский, Камышин, Михайловка, Урюпинск, Фролово, Серафимович и Суровикино.
Всего же в перечень населенных пунктов, где с 1 апреля 2025 года можно будет купить вторичное жилье в многоквартирных домах по программе «Семейная ипотека», как сообщает портал «Дом.рф», включили 901 город. Все дело в том, что в населенных пунктах, которые попали в этот список, практически полностью отсутствует строительство новых МКД или же их количество не превышает два.
Стоит отметить, что программа «Семейная ипотека» была расширена по поручению российского президента Владимира Путина. Вследствие этого с 1 апреля 2025 года льготные условия ипотечного кредитования будут доступны на вторичном рынке в городах с низким уровнем строительства.
Право на получение «Семейной ипотеки» по ставке 6% годовых имеют семьи, в которых есть дети в возрасте до 6 лет включительно. Приобрести жилье можно будет в доме, построенном не более 20 лет назад. При этом воспользоваться льготными условиями можно будет только один раз.