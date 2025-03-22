Минсельхозпрод Беларуси изменил цены на мясо и молочную продукцию на экспорт

Согласно данным, в перечне реализуемых по внешнеторговым договорам товаров указаны восемь позиций. Так, предельные минимальные цены установлены для поставок туш и полутуш крупного рогатого скота (от молодняка и от взрослого скота) свежих или охлажденных, замороженных, необваленных, прочих отрубов КСР, а также молока и сливок сгущенных (в порошке, гранулах, других твердых видах) с содержанием жира более 1,5%, без сахара или других подсластителей.