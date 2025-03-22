Минсельхозпрод Беларуси изменил цены на мясо и молочную продукцию на экспорт. Это следует из постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия № 24 от 20 марта 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Согласно данным, в перечне реализуемых по внешнеторговым договорам товаров указаны восемь позиций. Так, предельные минимальные цены установлены для поставок туш и полутуш крупного рогатого скота (от молодняка и от взрослого скота) свежих или охлажденных, замороженных, необваленных, прочих отрубов КСР, а также молока и сливок сгущенных (в порошке, гранулах, других твердых видах) с содержанием жира более 1,5%, без сахара или других подсластителей.
Также в приложении к документу прописаны предельные минимальные цены для сливочного масла различной жирности, сыров нежирных и обезжиренных для плавления, жирностью ниже и выше 45%. Сказано, что цены установлены отдельно для поставок в Россию, другие страны ЕАЭС, страны СНГ, но кроме стран ЕАЭС, в Грузию, а также для стран вне СНГ, но за исключением Грузии.
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