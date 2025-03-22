Росжелдор изымает объекты для реконструкции вокзала Пермь II

Как свидетельствует документ, размещенный на сайте мэрии, в списке числятся три нежилых здания, площадью 669,3 кв. м, 293,6 кв. м, 429,3 кв. м., принадлежащих ООО «Иволга». Все объекты расположены южнее здания вокзала. Первым на это обратило внимание издание Business Class. Кроме этого, Росжелдор изымает автозаправочную станцию по ул. 2-й Шоссейной, 19 и участок под ней площадью 1,7 тыс. кв. м. Собственником объекта выступает ООО «ПромБизнесЦентр».