В Омской области построят три новых моста через реки

Об этом в пятницу, 21 марта 2025 года, рассказали в пресс-службе облправительства.
Субсидии будут направлены на завершение проектирования строительства трех мостов и проекты реконструкции двух дорог в районных центрах.
Так, средства выделяются на подготовку проектной документации на строительство моста через реку Чебаклинка в селе Большеуковского района. Еще один мост проектируется в селе Кейзес в километре от въезда со стороны села Седельниково, здесь, в частности, протекает одноименная река Кейзес. Кроме того, предусмотрены средства на завершение проектных работ по реконструкции автомобильной дороги по улице Кооперативная и строительству пешеходного моста через реку Китюпку в Седельниковском сельском поселении.
Средства распределены местным бюджетам в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Омской области».
Из бюджета также выделены субсидии на проект обновления еще одной уличной дороги в селе Седельниково и на проект дороги в селе Одесское к новой школе.