В Омской области построят три новых моста через реки

Так, средства выделяются на подготовку проектной документации на строительство моста через реку Чебаклинка в селе Большеуковского района. Еще один мост проектируется в селе Кейзес в километре от въезда со стороны села Седельниково, здесь, в частности, протекает одноименная река Кейзес. Кроме того, предусмотрены средства на завершение проектных работ по реконструкции автомобильной дороги по улице Кооперативная и строительству пешеходного моста через реку Китюпку в Седельниковском сельском поселении.