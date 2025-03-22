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В Омской области построят три новых моста через реки

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил выделить муниципалитетам 14 млн рублей на выполнение проектных работ по пяти объектам, три из которых — мосты через реки.

Об этом в пятницу, 21 марта 2025 года, рассказали в пресс-службе облправительства.

Субсидии будут направлены на завершение проектирования строительства трех мостов и проекты реконструкции двух дорог в районных центрах.

Так, средства выделяются на подготовку проектной документации на строительство моста через реку Чебаклинка в селе Большеуковского района. Еще один мост проектируется в селе Кейзес в километре от въезда со стороны села Седельниково, здесь, в частности, протекает одноименная река Кейзес. Кроме того, предусмотрены средства на завершение проектных работ по реконструкции автомобильной дороги по улице Кооперативная и строительству пешеходного моста через реку Китюпку в Седельниковском сельском поселении.

Средства распределены местным бюджетам в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Омской области».

Из бюджета также выделены субсидии на проект обновления еще одной уличной дороги в селе Седельниково и на проект дороги в селе Одесское к новой школе.