В Воронежской области средняя пенсия выросла на 11%

Это на 11,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Рост выплат среди работающих пенсионеров составил 22,3%, достигнув 18 592,7 рубля, а среди неработающих — 9,8%, увеличившись до 22 153,4 рубля.
В отчетный период число пенсионеров в регионе увеличилось на 0,1% и составило 697,1 тысячи человек. Среди них количество работающих пенсионеров выросло на 6,1%, а неработающих уменьшилось на 6,8 тысячи человек.
Средний размер пенсий по старости составил 23 132,2 рубля, по инвалидности — 13 508,2 рубля, а по потере кормильца — 16 579,1 рубля.
Соотношение пенсий к величине прожиточного минимума пенсионера на 1 января 2025 года составило 182,8%.