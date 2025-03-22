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В Воронежской области средняя пенсия выросла на 11%

По данным Воронежстата, к началу 2025 года средний размер назначенной пенсии в Воронежской области составил 21 508,9 рубля в месяц.

Источник: РИА "Новости"

Это на 11,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Рост выплат среди работающих пенсионеров составил 22,3%, достигнув 18 592,7 рубля, а среди неработающих — 9,8%, увеличившись до 22 153,4 рубля.

В отчетный период число пенсионеров в регионе увеличилось на 0,1% и составило 697,1 тысячи человек. Среди них количество работающих пенсионеров выросло на 6,1%, а неработающих уменьшилось на 6,8 тысячи человек.

Средний размер пенсий по старости составил 23 132,2 рубля, по инвалидности — 13 508,2 рубля, а по потере кормильца — 16 579,1 рубля.

Соотношение пенсий к величине прожиточного минимума пенсионера на 1 января 2025 года составило 182,8%.