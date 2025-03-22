Строительство лифтов хотят наладить в Нижегородской области

Предполагается создание импортозамещающего производства лифтов и лифтового оборудования для удовлетворения растущего спроса в связи с увеличением темпов строительства жилых домов и коммерческих объектов, реновацией вторичного жилого фонда. Предполагаемый объем производства — 1 тысяч единиц в год.