Строительство лифтов хотят наладить в Нижегородской области

Проект лифтостроительного завода планируется реализовать в Нижегородской области. Соответствующая информация размещена на региональном инвестиционном портале.
Предполагается создание импортозамещающего производства лифтов и лифтового оборудования для удовлетворения растущего спроса в связи с увеличением темпов строительства жилых домов и коммерческих объектов, реновацией вторичного жилого фонда. Предполагаемый объем производства — 1 тысяч единиц в год.
Новый завод разместится на Дуденевском шоссе в Богородске. В строительство планируется вложить 1 млрд рублей. На производстве будет создано 100 рабочих мест.
Проект курирует Корпорация развития Нижегородской области.
Как сообщалось ранее, 4,5 тысячи лифтов заменят в домах Нижегородской области.