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Строительство лифтов хотят наладить в Нижегородской области

Инвестиции в проект составят 1 млрд рублей.

Источник: Время

Проект лифтостроительного завода планируется реализовать в Нижегородской области. Соответствующая информация размещена на региональном инвестиционном портале.

Предполагается создание импортозамещающего производства лифтов и лифтового оборудования для удовлетворения растущего спроса в связи с увеличением темпов строительства жилых домов и коммерческих объектов, реновацией вторичного жилого фонда. Предполагаемый объем производства — 1 тысяч единиц в год.

Новый завод разместится на Дуденевском шоссе в Богородске. В строительство планируется вложить 1 млрд рублей. На производстве будет создано 100 рабочих мест.

Проект курирует Корпорация развития Нижегородской области.

Как сообщалось ранее, 4,5 тысячи лифтов заменят в домах Нижегородской области.