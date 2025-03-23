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Нацбанк обнародовал курс доллара и курс евро на 23 марта

Нацбанк Беларуси установил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 23 марта, воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком определены курсы валют на 23 марта 2025 года, воскресенье. В частности, курс доллара, курс евро и курс российского рубля сохранены по отношению к пятничному и субботнему курсам.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на воскресенье, 23 марта, Национальный банк определил такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1256 белорусского рубля, 1 евро — 3,3911 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6600 белорусского рубля.

В сравнении с валютными курсами, которые действовали в пятницу, 21 марта, и в субботу, 22 марта, курс доллара, курс евро и курс российского рубля в валютной корзине сохранены.

Тем временем МАРТ раскрыл, как измениться регулирование цен в Беларуси.