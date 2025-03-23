Для обладателей приватизированных квартир вводят три изменения

Об этом рассказала кандидат юридических наук Ирина Сивакова, передает ИА DEITA.RU.
По её словам, согласно новым правилам, бывшие члены семьи собственника теряют право на пользование его жильём. Однако это правило не будет касаться тех, кто отказался от участия в приватизации, и их нельзя будет выселить даже при смене собственника.
Согласно новому законодательству, данные о членах семьи собственника, включая бывших, которые сохраняют право постоянного пользования жильём из-за отказа от приватизации, будут включены в ЕГРН. Это позволит потенциальным покупателям узнать о таких жильцах до заключения сделки.
Важно отметить, что информация о таких жильцах будет добавляться в реестр по заявлению собственника и соответствующего члена его семьи. При этом закон не обязывает владельца квартиры делать это. Если собственник хочет быстрее продать жильё, ему будет выгодно указать данные о постоянных жильцах в ЕГРН.
Таким образом, единственным способом заставить его это сделать станет подача иска в суд от члена семьи, имеющего право постоянного пользования жильём. В то же время собственник приватизированной квартиры сможет выселить даже отказавшегося от приватизации члена семьи, если тот переедет в другое место.
Еще одним важным изменением стало то, что теперь нельзя будет заложить приватизированное жильё без согласия постоянных жильцов. Также вводится дополнительное требование для заключения ипотечного договора на приватизированное и кооперативное жильё: собственнику необходимо будет предоставить нотариально заверенные согласия всех членов своей семьи.
Кроме того, новая норма гласит, что в случае признания дома аварийным члены семьи собственника приватизированного жилья, включая бывших, должны быть обеспечены другим жильём, если это было их единственное жильё и они нуждаются в новом. Ранее право на получение компенсации или другого жилья имел только собственник.