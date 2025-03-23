Крупные уральские города не попали в программу семейной ипотеки под 6% годовых

— По условиям программы, российские семьи с детьми могут получить кредит на покупку жилья по ставке до 6%. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости жилья, — сказано на сайте Единой информационной системы жилищного хозяйства (ЕИСЖС), — Получить «Семейную ипотеку» на вторичку могут семьи с одним ребенком и более в возрасте до 6 лет включительно. Приобрести такую квартиру в рамках программы можно только один раз.