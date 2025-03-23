Крупные уральские города не попали в программу семейной ипотеки под 6% годовых

Екатеринбург и Нижний Тагил не попали в льготную программу ипотеки. С 1 апреля 2025 года начнет действовать программа, при помощи которой возможно будет купить жилье на вторичном рынке под 6% годовых.
Крупные уральские города не прошли по критериям Минфина РФ: чтобы попасть в программу, в муниципалитете должно строиться не более двух домов.
Заключить кредитный договор возможно будет до 31 декабря 2030 года.
— По условиям программы, российские семьи с детьми могут получить кредит на покупку жилья по ставке до 6%. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости жилья, — сказано на сайте Единой информационной системы жилищного хозяйства (ЕИСЖС), — Получить «Семейную ипотеку» на вторичку могут семьи с одним ребенком и более в возрасте до 6 лет включительно. Приобрести такую квартиру в рамках программы можно только один раз.
Список городов, где можно приобрести жилье по льготной программе был опубликован на сайте ЕИСЖС.
По данным с сайта, купить жилье можно будет в Алапаевске, Серове, Полевском, Новоуральске, Североуральске, Карпинске, Талице и в других. Всего в список вошли 36 городов из Свердловской области.