Бывшая клиника «Медлайф» выбралась из убытков

Как свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс», выручка компании составила 1,2 млрд руб., что выше показателя предыдущего года на 70,6% (в 2023-м — 704,4 млн руб.). Чистая прибыль общества составила 5,7 млн руб. против 49,1 млн руб. чистого убытка в 2023 году. В отчете указано также, что себестоимость продаж компании увеличилась на 40,9% — с 693,2 млн до 977,2 млн руб.