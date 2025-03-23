Купить-продать будет легче: В Молдове упростили сделки с участками под сельское хозяйство

Упрощены процедуры купли-продажи небольших сельхозучастков.
В Молдове отменили обязательное нотариальное удостоверение договоров купли-продажи частных сельскохозяйственных земель площадью до 0,25 гектара. Соответствующие поправки в Земельный кодекс парламент принял во втором чтении.
Нововведение направлено на упрощение сделок с небольшими сельхозучастками. Теперь такие договоры могут быть зарегистрированы в Кадастре недвижимого имущества при условии, что право собственности предварительно зафиксировано в реестре.
Поправки также вводят новую категорию земель — территории, предназначенные для транспорта, сетей связи и горнодобывающей деятельности. Кроме того, уточняются дополнительные виды использования с/х угодий, включая земли под сады, агропансионы, пастбища и сенокосы, пишет rupor.md.
Ещё одна поправка закрепляет законодательные гарантии на бесплатное выделение участков, занятых индивидуальными жилыми домами.
Новые нормы вступят в силу после публикации в «Официальном мониторе».