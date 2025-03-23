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Купить-продать будет легче: В Молдове упростили сделки с участками под сельское хозяйство

В Молдове отменили обязательное нотариальное удостоверение договоров купли-продажи частных сельскохозяйственных земель площадью до 0,25 гектара.

Источник: Комсомольская правда

Упрощены процедуры купли-продажи небольших сельхозучастков.

В Молдове отменили обязательное нотариальное удостоверение договоров купли-продажи частных сельскохозяйственных земель площадью до 0,25 гектара. Соответствующие поправки в Земельный кодекс парламент принял во втором чтении.

Нововведение направлено на упрощение сделок с небольшими сельхозучастками. Теперь такие договоры могут быть зарегистрированы в Кадастре недвижимого имущества при условии, что право собственности предварительно зафиксировано в реестре.

Поправки также вводят новую категорию земель — территории, предназначенные для транспорта, сетей связи и горнодобывающей деятельности. Кроме того, уточняются дополнительные виды использования с/х угодий, включая земли под сады, агропансионы, пастбища и сенокосы, пишет rupor.md.

Ещё одна поправка закрепляет законодательные гарантии на бесплатное выделение участков, занятых индивидуальными жилыми домами.

Новые нормы вступят в силу после публикации в «Официальном мониторе».