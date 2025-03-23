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Химпром: Узбекистан и Туркменистан намерены развивать сотрудничество

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Ашхабаде обсудили актуальные вопросы развития узбекско-туркменского сотрудничества в химической отрасли, сообщает ИА «Дунё».

Источник: Sputnik

Посол Узбекистана Равшан Алимов и председатель Государственного концерна «Туркменхимия» Доврангельди Сапбаев обозначили перспективы реализации совместных кооперационных проектов с задействованием имеющегося потенциала Узбекистана и Туркменистана в данной сфере.

Отмечена взаимная заинтересованность в расширении промышленной кооперации между регионами двух стран.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам обеспечения системной и последовательной реализации двусторонних договоренностей на высшем уровне.