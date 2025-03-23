Власти Ростова изымают землю под аварийным домом в центре города

Участок изымается в связи с признанием дома аварийным и подлежащим сносу. Земля принадлежит владельцам квартир в доме на праве общей долевой собственности. Администрация возместит собственникам ущерб от изъятия недвижимости, заключив с ними соответствующие соглашения. В случае недостижения договоренности власти города будут добиваться изъятия через суд.