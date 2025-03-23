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Власти Ростова изымают землю под аварийным домом в центре города

Администрация Ростова постановила изъять для муниципальных нужд земельный участок под многоквартирным домом на ул. Социалистическая, 107. Об этом сообщается на сайте администрации.

Источник: Коммерсантъ

Участок изымается в связи с признанием дома аварийным и подлежащим сносу. Земля принадлежит владельцам квартир в доме на праве общей долевой собственности. Администрация возместит собственникам ущерб от изъятия недвижимости, заключив с ними соответствующие соглашения. В случае недостижения договоренности власти города будут добиваться изъятия через суд.