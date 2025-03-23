СК проверит ситуацию с затянувшимся расселением аварийного дома в Хабаровске

Несколько лет жильцы старого дома ждут помощи, но безрезультатно. Построенное 85 лет назад здание разваливается на глазах, а люди вынуждены жить без воды и тепла. Ситуацией заинтересовался глава СК России. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Жители многоквартирного дома по улице Трехгорной в Хабаровске уже четыре года ждут переселения. Дом признан аварийным, в нем нет отопления и водоснабжения, а трещины в стенах и фундаменте угрожают безопасности. Несмотря на решение суда о переселении, жильцам так и не были предоставлены новые квартиры.
«Начата процессуальная проверка, Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело и доложить о ходе расследования», — рассказали в Информационном центре СК России.
Центральный аппарат Следственного комитета взял ситуацию на контроль.