СК проверит ситуацию с затянувшимся расселением аварийного дома в Хабаровске

Жители многоквартирного дома по улице Трехгорной в Хабаровске уже четыре года ждут переселения. Дом признан аварийным, в нем нет отопления и водоснабжения, а трещины в стенах и фундаменте угрожают безопасности. Несмотря на решение суда о переселении, жильцам так и не были предоставлены новые квартиры.