Воронежская область — лидер по капремонту в 2025 году

С начала года в регионе завершено 424 вида работ. В 2025 году планируется провести капитальный ремонт в 561 многоквартирном доме, реализовав 1 671 мероприятие. Общая стоимость программы составляет 4,56 млрд рублей, финансирование ведётся за счёт средств Фонда капитального ремонта.