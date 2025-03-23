Воронежская область — лидер по капремонту в 2025 году

По данным Минстроя РФ, за январь и февраль в регионе выполнили 25% работ, запланированных краткосрочной программой. Это самый высокий показатель в стране.
Кроме Воронежской области, в тройку лидеров вошли Хабаровский край (21%) и Владимирская область (15%). В Московской и Псковской областях объем выполненных работ составил 14%.
С начала года в регионе завершено 424 вида работ. В 2025 году планируется провести капитальный ремонт в 561 многоквартирном доме, реализовав 1 671 мероприятие. Общая стоимость программы составляет 4,56 млрд рублей, финансирование ведётся за счёт средств Фонда капитального ремонта.
Реализация программы позволит улучшить условия жизни для 72,3 тысячи жителей области.