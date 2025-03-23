Офис экс-подрядчика «Спортивной» в Новосибирске могут продать с торгов

Офис известной компании ООО «СпецТрансСтрой», занимавшейся строительством станции метро «Спортивная», может быть продан с торгов. Федеральная налоговая служба № 17 обратилась в суд с просьбой разрешить продажу имущества компании на открытых торгах. ООО «СпецТрансСтрой» имеет значительные долги как перед контрагентами, так и перед государством.
В прошлом году налоговая служба намеревалась инициировать процедуру банкротства подрядчика из-за задолженности в размере около 90 миллионов рублей, но процесс не был запущен. В залоге у налоговой находится недвижимость должника: участок земли в Коченево и три помещения в здании на улице Фрунзе, включая офис площадью 504 квадратных метра. Налоговая инспекция просит арбитражный суд разрешить продажу этого имущества.
В заявлении указано требование об обращении взыскания и определении способа реализации имущества путем проведения публичных торгов. Налоговая служба оценила стартовую стоимость самого большого офисного помещения на Фрунзе в 19,3 миллиона рублей, а стоимость остальных объектов недвижимости в 3,3 миллиона. Арбитражный суд Новосибирской области принял заявление налоговой службы к рассмотрению, разбирательство начнется в апреле.
Ранее жители Новосибирска рассказали о проблемах с таксистами-мигрантами.