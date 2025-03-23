Офис экс-подрядчика «Спортивной» в Новосибирске могут продать с торгов

В прошлом году налоговая служба намеревалась инициировать процедуру банкротства подрядчика из-за задолженности в размере около 90 миллионов рублей, но процесс не был запущен. В залоге у налоговой находится недвижимость должника: участок земли в Коченево и три помещения в здании на улице Фрунзе, включая офис площадью 504 квадратных метра. Налоговая инспекция просит арбитражный суд разрешить продажу этого имущества.