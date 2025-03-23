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Как изменится одна из главных улиц красноярского правобережья

КРАСНОЯРСК, 23 марта, ФедералПресс. Улицу Свердловскую в Красноярске расширят и снабдят дополнительным виадуком. Работы связаны с подготовкой к празднованию 400-летнего юбилея города, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Источник: РИА "Новости"

«В прошлом году мы начали резервировать земли для реконструкции дороги. Теперь приступаем к проектированию. Планируется, что дорога расширится до четырёх полос, местами до шести», — прокомментировал глава департамента градостроительства Сергей Шикунов.

Запланирована реконструкция четырёх километров этой внутригородской трассы: от остановки «Лесоперевалочная база» до начала трассы Р-257. Будет изменено расположение остановок «Больница», «Лалетино» и «Турбаза».

В районе парке «Роев Ручей» должен быть построен надземный пешеходный переход с архитектурной подсветкой и технологическими решениями для удобства для маломобильных жителей.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что на трассах Красноярского края появится 40 камер фотовидеофиксации, а также о том, как завершили ремонт опасного моста.