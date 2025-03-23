Как изменится одна из главных улиц красноярского правобережья

«В прошлом году мы начали резервировать земли для реконструкции дороги. Теперь приступаем к проектированию. Планируется, что дорога расширится до четырёх полос, местами до шести», — прокомментировал глава департамента градостроительства Сергей Шикунов.
Запланирована реконструкция четырёх километров этой внутригородской трассы: от остановки «Лесоперевалочная база» до начала трассы Р-257. Будет изменено расположение остановок «Больница», «Лалетино» и «Турбаза».
В районе парке «Роев Ручей» должен быть построен надземный пешеходный переход с архитектурной подсветкой и технологическими решениями для удобства для маломобильных жителей.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что на трассах Красноярского края появится 40 камер фотовидеофиксации, а также о том, как завершили ремонт опасного моста.