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В Красноярском крае 90 соискателям готовы дать работу на условиях переезда

КРАСНОЯРСК, 23 марта, ФедералПресс. В Красноярском крае в 2025 году 90 соискателей получат возможность переехать для трудоустройства в другие районы и получить «подъемные». На эти цели выделено больше 4 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Источник: Freepik

«Они получат выплаты на обустройство, транспортные расходы, аренду жилья, суточные», — прокомментировали в пресс-службе регионального правительства.

Переезжающие получают единовременное пособие в 40 тысяч рублей, а также компенсацию затрат на проезд и перевозку имущества, суточные расходы. За 2025 год получателями такой меры господдержки уже стали семеро жителей региона. Они получили работу по следующим направлениям: бухгалтер, медицинская сестра, режиссер массовых представлений, методист, электромонтер по ремонту аппаратуры.

Еще один вариант — возможность временного переезда. В этом случае компенсируются проезд в обе стороны, суточные расходы и аренда жилья.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, как служба занятости помогла обучить 5 тысяч красноярских женщин.