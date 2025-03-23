В Красноярском крае 90 соискателям готовы дать работу на условиях переезда

Переезжающие получают единовременное пособие в 40 тысяч рублей, а также компенсацию затрат на проезд и перевозку имущества, суточные расходы. За 2025 год получателями такой меры господдержки уже стали семеро жителей региона. Они получили работу по следующим направлениям: бухгалтер, медицинская сестра, режиссер массовых представлений, методист, электромонтер по ремонту аппаратуры.