В Красноярском крае 90 соискателям готовы дать работу на условиях переезда

«Они получат выплаты на обустройство, транспортные расходы, аренду жилья, суточные», — прокомментировали в пресс-службе регионального правительства.
Переезжающие получают единовременное пособие в 40 тысяч рублей, а также компенсацию затрат на проезд и перевозку имущества, суточные расходы. За 2025 год получателями такой меры господдержки уже стали семеро жителей региона. Они получили работу по следующим направлениям: бухгалтер, медицинская сестра, режиссер массовых представлений, методист, электромонтер по ремонту аппаратуры.
Еще один вариант — возможность временного переезда. В этом случае компенсируются проезд в обе стороны, суточные расходы и аренда жилья.
Ранее «ФедералПресс» рассказал, как служба занятости помогла обучить 5 тысяч красноярских женщин.