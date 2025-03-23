Жителей аварийных зданий в Енисейске расселили в новые дома

«Спасибо огромное за такую нужную программу, я получила значительную выплату, сейчас с дочерью планируем, как эффективнее потратить. Еще хочу отдельное спасибо сказать за легкую процедуру оформления, все прошло так быстро. Моя бывшая соседка выбрала получение квартиры, сейчас живет в хорошей двухкомнатной квартире в пятиэтажке, тоже очень довольна», — рассказала одна из получательниц выплаты Ольга Нестерова.
Речь идет об аварийных домах, которые находятся на улицах Ленина, Кирова и в переулке Партизанском.
Всего в ближайшие пять лет в этом городе предполагается расселить 11 тысяч квадратных метров аварийного жилья и 672 человек. Работы запланированы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Речь идет о зданиях, которые внесли в список аварийных с января 2017 до января 2022 года.
Ранее «ФедералПресс» рассказал, как в Красноярском крае расселили больше 4,5 тысячи «квадратов» аварийных домов.