В Татарстане на ремонт дорог в пяти районах выделили 1,7 млрд рублей

Еще 456,7 млн руб. выделили на ремонт дороги Тюково — Татарские Ямалы на площади 6,6 км в Актанышском районе. Работы должны быть завершены к середине ноября 2026 года. В Сармановском районе на ремонт участка автодороги Набережные Челны — Сарманово — Верхние Чершилы — Петровский завод протяженностью 4,4 км выделят около 387,8 млн руб. Работы должны быть завершены к 24 октября текущего года.