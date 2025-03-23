У страховщиков ОСАГО цены на автозапчасти оказались сильно занижены

3−4 года назад люди получали возмещение больше, потому что была оценка только по оригинальным запчастям с учетом износа. Сейчас она идет по аналогам. Клиенты несколько пострадали, потому что на автомобиль может быть установлена не оригинальная запчасть, а замена, заключил Плисов.