Эксперт предрек Молдавии коллапс из-за спада в экономике

Он уверен, что причиной очередного кризиса в экономике стал не временный сбой, а «системный крах основных экономических секторов». По его словам, отмечен спад в сельском хозяйстве, что напрямую затрудняет доходы фермеров и экономическую стабильность сельских регионов. Отмечен глубокий кризис в производственном секторе, что приводит и к снижению уровня занятости. При этой обрушение экспорта затрудняет способность Молдавии поддерживать свою конкурентоспособность на внешних рынках.