Две довоенные постройки снесут в Нижнем Новгороде

Два деревянных дома довоенной постройки снесут в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Заказчиком работ выступила администрация города, информация размещена на сайте госзакупок.
Подрядчикам необходимо будет снести дома по адресу — ул. Достоевского, 11 и ул. Коммуны, 38. Начальная стоимость контрактов — 1.9 и 1.4 миллионов рублей.
В этом году, по словам мэра Юрия Шалабаева, всего будет снесено более 20 аварийных домов.
Ранее мы писали о том, что 255 аварийных домов хотят расселить в Нижнем Новгороде за 2024−2028 годы.