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Две довоенные постройки снесут в Нижнем Новгороде

Два деревянных дома довоенной постройки снесут в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

Два деревянных дома довоенной постройки снесут в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Заказчиком работ выступила администрация города, информация размещена на сайте госзакупок.

Подрядчикам необходимо будет снести дома по адресу — ул. Достоевского, 11 и ул. Коммуны, 38. Начальная стоимость контрактов — 1.9 и 1.4 миллионов рублей.

В этом году, по словам мэра Юрия Шалабаева, всего будет снесено более 20 аварийных домов.

Ранее мы писали о том, что 255 аварийных домов хотят расселить в Нижнем Новгороде за 2024−2028 годы.