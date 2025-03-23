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На морскую линию Калининград — Санкт-Петербург возвращается теплоход «Патриа»

Первый заход судна в Санкт-Петербург в 2025 году запланирован на конец марта.

Источник: Telegram-канал компании «Алгоритм Групп»

На морскую линию Калининград — Санкт-Петербург возвращается ещё одно судно для перевозки накатной техники — теплоход «Патриа». Соответствующая информация размещена в Telegram-канале оператора линии — компании «Алгоритм Групп».

«ООО “Алгоритм Групп” возобновляет перевозки накатной техники на маршруте Санкт-Петербург — Калининград. 28−29.03.2025 года теплоход “Патриа” выполнит первый судозаход в 2025 году в “Пассажирский порт Санкт-Петербург “Морской Фасад” для погрузки накатной техники”, — говорится в сообщении.

Как сообщал министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Рольбинов, по состоянию на начало марта 2025 года на калининградской морской линии работало порядка 30 судов разных видов. В их числе железнодорожные паромы «Балтийск», «Генерал Черняховский», «Маршал Рокоссовский» и «Амбал», теплоход «Спарта II» и грузопассажирский паром «Антей».