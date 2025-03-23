На морскую линию Калининград — Санкт-Петербург возвращается теплоход «Патриа»

Как сообщал министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Рольбинов, по состоянию на начало марта 2025 года на калининградской морской линии работало порядка 30 судов разных видов. В их числе железнодорожные паромы «Балтийск», «Генерал Черняховский», «Маршал Рокоссовский» и «Амбал», теплоход «Спарта II» и грузопассажирский паром «Антей».