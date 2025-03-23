Названы города Пермского края, где можно взять семейную ипотеку на вторичку

24 города Пермского края вошли в список, где с 1 апреля 2025 года можно будет купить жилье на вторичном рынке по льготной программе «Семейная ипотека». Соответствующий перечень городов и населенных пунктов опубликовал сайт «ДОМ.РФ».
Список составлен на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства. В него включены города, в которых на начало 2025 года строилось два и менее двух многоквартирных домов. Всего в списке 901 населенный пункт. Среди них и города Прикамья: Александровск, Губаха, Гремячинск, Кудымкар, Кунгур, Березники, Усолье, Верещагино, Горнозаводск, Добрянка, Кизел, Краснокамск, Лысьва, Нытва, Оса, Оханск, Соликамск, Чайковский, Чердынь, Чернушка, Чусовой, Чермоз, Красновишерск и Очер.
Право на «Семейную ипотеку» по ставке 6% годовых имеют семьи, у которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет включительно. Квартиру можно будет приобрести в многоквартирном доме не старше 20 лет, который не был признан аварийным. Воспользоваться льготными условиями можно будет только один раз.