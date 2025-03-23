Названы города Пермского края, где можно взять семейную ипотеку на вторичку

Право на «Семейную ипотеку» по ставке 6% годовых имеют семьи, у которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет включительно. Квартиру можно будет приобрести в многоквартирном доме не старше 20 лет, который не был признан аварийным. Воспользоваться льготными условиями можно будет только один раз.