Вырос объем кредитов, выданных банками Молдовы населению в феврале

Большая часть (около 76,5%) данной суммы была выдана в леях. При этом средняя номинальная ставка для кредитов в нацвалюте выросла на 0,02 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составила 8,41%, а средняя ставка по кредитам в иностранной валюте увеличилась на 0,12 процентных пункта, достигнув 5,69%.
Кредиты, полученные в феврале 2025 года физическими лицами, в сумме составляют 2,1 миллиарда леев, что на 4,6% больше, чем в январе, причем большая их часть (53,1%) была выдана на потребительские цели на срок от двух до пяти лет.
Кредитов на недвижимость, предоставленные банками страны в феврале, составляют 46,6% от общего числа. Они за указанный период выдавались только в национальной валюте.
Юридические лица в феврале получили новые кредиты на общую сумму 4,1 миллиарда леев, а это на 13,1% больше, чем в январе этого года. Большая их часть (61,5%) была предоставлена нефинансовым корпорациям.