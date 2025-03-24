Парк Щорса в Самаре обновят

«Был в парке им. Щорса — это знаковое место для многих жителей района. Многие писали мне, рассказывали, что с этим местом связано детство, молодость. Кто-то сам гулял с родителями, а теперь водит сюда своих детей. Парк хоть и небольшой, но сделан продуманно, “привязан” к Дворцу пионеров и школьников. Такой небольшой “островок детства и юности” в Железнодорожном районе», — написал в своем телеграм-канале глава города.