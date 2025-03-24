Парк Щорса в Самаре обновят

Мэр Самары Иван Носков вместе с главой Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Вадимом Тюниным посетил парк им. Щорса.
«Был в парке им. Щорса — это знаковое место для многих жителей района. Многие писали мне, рассказывали, что с этим местом связано детство, молодость. Кто-то сам гулял с родителями, а теперь водит сюда своих детей. Парк хоть и небольшой, но сделан продуманно, “привязан” к Дворцу пионеров и школьников. Такой небольшой “островок детства и юности” в Железнодорожном районе», — написал в своем телеграм-канале глава города.
По мнению Ивана Носкова парк однозначно нужно сохранить, вернуть смысловое наполнение, поставить новые аттракционы.
«Начнем с входной группы и спортивного фиджитал-парка. И чтобы сразу стало чище — площадку для выгула собак. Также приведем в порядок памятник Щорсу. Это часть истории, и дети должны ее знать», — отметил он.
Также мэр Самары посетил Дворец пионеров и школьников в Железнодорожном районе.
«Обратил внимание на выставку очень классных акварелей, нарисованных воспитанниками художественной студии. Появилось желание познакомиться с педагогом — видно, что человек подходит к делу с душой и очень серьезно, а с такими людьми всегда приятно пообщаться», — сказал глава города.