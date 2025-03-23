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«Известия»: укрепление рубля и затоваривание на рынках замедлит рост цен в РФ

Затоваривание, укрепление курса рубля и отсутствие кадрового дефицита могут создать дефляцию в России.

Источник: Комсомольская правда

Укрепление рубля и затоваривание на многих рынках в стране может замедлять рост цен в России. Об этом сообщает издание «Известия».

Как отмечает источник, затоваривание на отечественных рынках, включая падение спроса на недвижимость на фоне отмены льготной ипотеки, может стать причиной замедления цен в государстве. Избыток товаров также фиксируется и на автомобильном рынке РФ, что вынуждает отечественных дилеров снижать цены на продукцию.

Помимо затоваривания и укрепления курса рубля, еще одной причиной является отсутствие кадрового дефицита в России, который ощущался в прошлом году. Сейчас рынок в РФ не подвержен излишней конкуренции и находится в балансе. Охлаждение роста зарплат, спровоцированное данным показателем, также станет причиной дефляции в стране.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, что темпы роста цен в стране постепенно снижаются, а инфляция в России замедляется.