«Известия»: укрепление рубля и затоваривание на рынках замедлит рост цен в РФ

Помимо затоваривания и укрепления курса рубля, еще одной причиной является отсутствие кадрового дефицита в России, который ощущался в прошлом году. Сейчас рынок в РФ не подвержен излишней конкуренции и находится в балансе. Охлаждение роста зарплат, спровоцированное данным показателем, также станет причиной дефляции в стране.