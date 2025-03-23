«Известия»: в России замедлится рост цен

«Избыток товаров на рынке, таких как недвижимость и автомобили, приводит к снижению цен. В частности, отмена льготной ипотеки спровоцировала падение спроса на квартиры, заставляя застройщиков предлагать значительные скидки. Аналогичная ситуация наблюдается и на автомобильном рынке, где дилеры вынуждены снижать цены для распродажи продукции», — пишут «Известия». Дополнительным дезинфляционным фактором выступает укрепление курса рубля. Это укрепление, в сочетании с другими факторами, может привести к замедлению роста цен и даже к дефляции в один из весенних месяцев текущего года.