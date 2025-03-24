Нацбанк поднял курс доллара и курс евро на 24 марта после выходных

В сопоставлении с курсовыми значениями валют, которые были определены еще перед выходными в пятницу, 21 марта, а также действовали в субботу и воскресенье, 22 и 23 марта, курс доллара и курс евро стали тяжелее в валютной корзине, а курс российского рубля — немного легче. Заметнее других скорректирован курс российского рубля.