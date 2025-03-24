Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк поднял курс доллара и курс евро на 24 марта после выходных

Нацбанк Беларуси увеличил курс евро и курс доллара, но понизил курс российского рубля на 22 марта, понедельник.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке сообщили новые курсы валют на 22 марта 2025 года, понедельник. Так, после выходных выросли курс доллара и курс евро, но стал немного ниже курс российского рубля.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на понедельник, 24 марта, Национальным банком установлены такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1342 белорусского рубля, 1 евро — 3,3929 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6497 белорусского рубля.

В сопоставлении с курсовыми значениями валют, которые были определены еще перед выходными в пятницу, 21 марта, а также действовали в субботу и воскресенье, 22 и 23 марта, курс доллара и курс евро стали тяжелее в валютной корзине, а курс российского рубля — немного легче. Заметнее других скорректирован курс российского рубля.

В денежном выражении курс доллара подрос на 0,0086 белрубля, евро прибавил 0,0018 белрубля, а курс российского рубля потерял 0,0103 белрубля.

Тем временем доплата за поведение на работе появилась в зарплатах некоторых белорусов.