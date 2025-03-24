Нацбанк поднял курс доллара и курс евро на 24 марта после выходных

В Национальном банке сообщили новые курсы валют на 22 марта 2025 года, понедельник. Так, после выходных выросли курс доллара и курс евро, но стал немного ниже курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на понедельник, 24 марта, Национальным банком установлены такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1342 белорусского рубля, 1 евро — 3,3929 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6497 белорусского рубля.
В сопоставлении с курсовыми значениями валют, которые были определены еще перед выходными в пятницу, 21 марта, а также действовали в субботу и воскресенье, 22 и 23 марта, курс доллара и курс евро стали тяжелее в валютной корзине, а курс российского рубля — немного легче. Заметнее других скорректирован курс российского рубля.
В денежном выражении курс доллара подрос на 0,0086 белрубля, евро прибавил 0,0018 белрубля, а курс российского рубля потерял 0,0103 белрубля.
Тем временем доплата за поведение на работе появилась в зарплатах некоторых белорусов.